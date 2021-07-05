Vali Çiçek güçlü 'Aile' yapısının önemine dikkat çekti
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Vali Çiçek güçlü 'Aile' yapısının önemine dikkat çekti

Vali Çiçek güçlü 'Aile' yapısının önemine dikkat çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türk toplumun bütün şer cephelerine karşı ayakta kalmasının en büyük dayanağının güçlü bir aile yapısına sahip olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türk toplumun bütün şer cephelerine karşı ayakta kalmasının en büyük dayanağının güçlü bir aile yapısına sahip olmasından kaynaklandığını ifade etti.

2021 Afyonkarahisar Aile Yılı projesi kapsamında 'Aile Yılı' paneli Vali Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in yanı sıra eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile diğer protokol üyeleri katılımı ile iki oturum halinde yapıldı. Aile Yılı panelinde konuşan Vali Çiçek, "Binlerce yıllık Türk milletinin varlığının yegane sebebi olduğunu ve bir sürü imparatorluk, büyük devletler kurduk bir sürü mücadelenin içerisinde yer aldık. Herhalde bugün etrafımızda bize karşı bütün şer cephelerin birleşmiş olmasına rağmen hala ayaktaysak hala Müslüman Türk olarak varsak bunun yegane sebebi güçlü bir aile yapımıza sahip olmamızdır" dedi.

Aile yılının sadece Afyonkarahisar'da değil tüm Türkiye'de uygulanması gereken bir konu olduğunu söyleyen Vali Çiçek, projede emeği geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'na teşekkür etti.

İki oturum olarak gerçekleşen panelin birinci oturumu Eroğlu moderatörlüğünde, gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek güçlü 'Aile' yapısının önemine dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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