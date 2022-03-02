Vali Çiçek gençlerle buluştu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile eşi Sümeyra Çiçek, Çiğiltepe Kız Öğrenci Yurdunda kız öğrencilerle bir araya geldi.

Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye çalışan Vali Gökmen Çiçek, öğrencilerin sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek, sorunlarına çözümler üretiyor. Eşi Sümeyra Çiçek ile Çiğiltepe Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, gençlerle keyifli bir akşam geçirdi. Onlarla birlikte yemek sırasına giren, akşam yemeğini de gençlerle yiyen Vali Gökmen Çiçek, ardından gençlerle söyleşi yaptı. Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Müzik Ekibi tarafından verilen kısa konserin ardından söz alan Vali Gökmen Çiçek, öncelikle kısa hayat hikayesini anlattı.

Kadın kültür evleri bir başarı hikayesi

Projelerinden bahseden ve kadın kültür kooperatiflerinin başarılarını anlatan Vali Gökmen Çiçek: "Geldiğim günden itibaren kadın konusuna önem veren bir Valiyim. Eşim Sümeyra hanımın yönlendirmeleri ile birçok projeyi hayata geçirdik. Kadın kültür evleri o projelerden birisi. 25 kadın kültür evi açtık. 17 kadın kooperatifi açtık. Aslında bu proje bir başarı hikayesi. 17 kadın kooperatifi 9 aylık sürede 9.5 milyon ciro yaptı. 68 kişi istihdam edildi. Evciler Kadın Kooperatifi günlük 60 bin ciroya ulaştı. Çikolata üretiyorlar. Tüm Türkiye'ye İncila marka çikolata satıyor. Bayat Kadın Kooperatifi istiridye mantarı satıyor. 10 kişiye mantar atölyesi kuruldu. Onlardan ürün alıp satış yapıyor. Çobanlar Kadın Kooperatifi sadece Çiçek Sepeti'ne ayda 50 bin TL'lik fatura kesiyor. Her bir kadın kooperatifimiz ayrı bir başarı ortaya koyuyor" dedi.

Gençlerin çeşitli konularda kendisine yönelttiği soruları da yanıtlayan Vali Gökmen Çiçek, çözümü noktasında gerekli talimatları verdi. - AFYONKARAHİSAR