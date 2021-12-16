Vali Çiçek esnafı dinledi

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret eden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, programları kapsamında sık sık vatandaşlarla ve esnafla görüşerek sıkıntıları dinliyor, hal ve hatır soruyor. Bu kapsamda İl Özel İdaresi İş Hanı'nda faaliyetlerini sürdüren esnafları ziyaret eden Vali Çiçek, esnafla sohbet ederek, işlerinin durumu hakkında bilgiler aldı. Tüm esnafı tek tek dolaşan, hal ve hatırlarını soran Vali Çiçek, hayırlı, bereketli kazançlar diledi. Cadde boyunca karşılaştığı vatandaşlarla da görüşen ve kendisine iletilen talepleri, iyi dilekleri dinleyen Vali Gökmen Çiçek, vatandaşların sıkıntılarına çözümler üretti. Vali Gökmen Çiçek, vatandaşlara şükranlarını sunarak, sağlıklı güzel günler diledi. - AFYONKARAHİSAR

Ölen kardeşlerinin cenazesini gasilhaneye getiren aile, yüzünü açınca büyük şok yaşadı İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet