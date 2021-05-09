Vali Çiçek: "Engelli insanlarımızı toplumun ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz"
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Vali Çiçek: "Engelli insanlarımızı toplumun ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz"

Vali Çiçek: 'Engelli insanlarımızı toplumun ayrılmaz bir parçası haline getirmeliyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Engelliler Haftası dolayısı ile yayınladığı mesajında, "Huzurlu ve güvenli bir toplum olmanın yolu, engelli insanlarımızın toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi ile mümkündür" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Engelliler Haftası dolayısı ile yayınladığı mesajında, "Huzurlu ve güvenli bir toplum olmanın yolu, engelli insanlarımızın toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi ile mümkündür" dedi.

Vali Çiçek, yayınladığı mesajında engelliliğin, doğuştan olabileceği gibi hiç kimsenin istemediği ve elinde olmayan ancak herkesin karşısına çıkabilecek olaylar sonucunda bedensel güçlerden birini yitirme olarak tanımlanabileceğini kaydetti. Vali Çiçek mesajında, "Huzurlu ve güvenli bir toplum olmanın yolu, engelli insanlarımızın, toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi ile mümkündür. Engel elde, kolda, gözde değil aslında kalplerde ve vicdanlardadır. Devletimizin aldığı tedbirlerin yanı sıra toplum olarak biz de engelli vatandaşlarımızın haklarına saygı göstermeli, onların sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukları ve yaşadıkları sıkıntıları aşmalarına yardımcı olmalı, engelsiz bir yaşam için çalışmalıyız. Afyonkarahisar Valiliği olarak engellilerimizle ilgili yapılabilecek her türlü olumlu çabaları sonuna kadar destekliyoruz. Geleceğe güvenle bakan bir toplumu inşa etmek, hiç kuşkusuz engelli ya da engelsiz ortak umut ve hedefleri paylaşarak birlik ve beraberliği sağlamaktan geçmektedir. Bizler devletimizin temsilcisi olarak, toplumumuzun önemli üyeleri olan engelli vatandaşlarımızın, her bakımdan yetişmeleri ve toplumsal hayata sağlıklı bireyler olarak katılımlarının sağlanmasına yönelik; eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri, bakım ve sosyal güvenliğe ilişkin sorunların çözümü için engelli vatandaşlarımıza hayatı daha kolay ve yaşanabilir kılma gayretindeyiz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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