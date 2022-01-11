Vali Çiçek: "Devlet vatandaşa uzanan sıcak el, umut kapısıdır"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kaymakamlar ve kurum amirlerine devletin vatandaşa uzanan sıcak el, umut kapısı olduğunu hatırlatarak, "Her ne olursa olsun saygıda kusur edilmez, çünkü temsil ettiği makamın devlet olduğu bilinir ve devlet kutsaldır" dedi.

İdareciler Günü nedeniyle Vali Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, vali yardımcıları, kaymakamlar ve eşleri ile bir araya geldi. Vali yardımcıları, kaymakamlar ve aileleriyle bir süre sohbet eden ve çalışmaları konusunda bilgiler alan Vali Çiçek, uyumlu bir çalışma dönemi geçirdiği mesai arkadaşları idarecilere teşekkür etti. Köklü devlet geleneğine sahip olan ülkemizde vali ve kaymakamların yerinin ayrı ve özel olduğuna değinen Vali Çiçek, "Vatandaş için devletin vatandaşa uzanan sıcak eli, umut kapısıdır. Her ne olursa olsun saygıda kusur edilmez, çünkü temsil ettiği makamın devlet olduğu bilinir ve devlet kutsaldır. Bu topraklar, idarecilik yapması kolay topraklar değildir. En küçük ilçeden en büyük vilayetine kadar her yere kendi imzalarını atabilmiş bir vali ve kaymakam olabilmek belki de bu mesleğin en güzel yanı. Bir kişi daha fazla iş sahibi olsun, bir çocuk daha okusun, bir yol daha yapılsın, bir genç uyuşturucudan, terörden kurtulsun, bu ülke kalkınsın, bu devlet büyüsün diyerek gecesini gündüzüne katan, tüm idarecilerimize görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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