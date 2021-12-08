Vali Çiçek, Büyükelçi Bodnar'a kentin ekonomik potansiyeli hakkında bilgi verdi - Haberler
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Vali Çiçek, Büyükelçi Bodnar'a kentin ekonomik potansiyeli hakkında bilgi verdi

Vali Çiçek, Büyükelçi Bodnar'a kentin ekonomik potansiyeli hakkında bilgi verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'a kentin kültürel değerleri, doğal güzellikleri, ekonomi, ihracat ve turizm potansiyeli hakkında bilgiler verdi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'a kentin kültürel değerleri, doğal güzellikleri, ekonomi, ihracat ve turizm potansiyeli hakkında bilgiler verdi.

Programları kapsamında Afyonkarahisar'a gelen Büyükelçi Bodnar, Vali Çiçek'i makamında ziyaret etti. Vali Çiçek tarafından karşılanan Büyükelçi Bodnar, misafirperverliğinden dolayı Vali Çiçek'e teşekkür ederek şeref defterini imzaladı. Büyükelçi Bodnar'ı Afyonkarahisar'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çiçek, kentin tarihi, kültürel değerleri, doğal güzellikleri, ekonomik potansiyeli, ihracatı ve turizm potansiyeli hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette bölgelerarası işbirliğinin perspektifi olan alanlar ele alınırken, direk iş temaslarının kurulmasının ve turist akışlarının artırılmasının önemine vurgu yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

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