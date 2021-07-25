Vali Çiçek, Basın Bayramı Nedeniyle Basın Mensuplarıyla Frig Vadisi'nde Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla ortaklaşa düzenlediği programda Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren basın mensupları ve aileleri Frig Vadisi'nde güzel bir gün geçirdi.

Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla ortaklaşa düzenlediği programda Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren basın mensupları ve aileleri Frig Vadisi'nde güzel bir gün geçirdi.

Basın sekötrü için en anlamlı günde Firg Vadisi'nin nefes alan noktası, doğa harikası Emre Gölü'nde gün doğumunda basın mensupları ve aileleriyle bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve protokol üyeleri, muhteşem manzarada tekne turu yaptı. Sıcak hava balonları ile uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi. Basın mensupları bambaşka bir görünüme kavuşan Emre Gölü Sosyal Tesisleri ve tabiat harikası Emre Gölü'nü tekne ile keşfetti.

Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tekne turu sonrasında basın mensuplarıyla birlikte yapılan proje çalışmalarıyla saklı hazinesini gün yüzüne çıkan Ayazini Köyü'nde bulunan Ayazhan'da sabah kahvaltısı yaptı. Kahvaltı sonrasında basın mensupları için günün anısına hazırlanan hediyeler takdim edildi.

Sultanahmet Meydanı gibi Gastronomi Sokağı Yapacağız

Basın mensupları ve ailelerini ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise, basın ve bürokrasinin iş birliğine dikkat çekti. Medya mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Mehmet Zerybek şöyle devam etti: "Afyonkarahisar'ımız zaferin, termalin ve mermerin başkenti. 2019 yılında da 'Gastronomi Şehri' ilan edildikten sonra lezzetin de başkenti oldu. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in öncülüğünde başlatılan Frigya Vadisi çalışmaları ile birlikte Afyonkarahisar'ımızın turizmde de hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Turizm destinasyonu olan Afyonkarahisar'ımızın tarihi değerlerini ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda şehrimizin merkezinde 620'ye yakın tescilli konağın, 200'e yakını sokak sağlıklaştırma çalışması ile turizme kazandırıldı. Biz de Ulu Cami etrafında bulunan 110 konağın restorasyonu için ihale yaptık. Süreç tamamlandığında tüm tarihi 'Afyon Konakları'nı turizme kazandıracağız. Bir başka projemiz ise Gıda Kontrol Laboratuvarını yıkıp yeni yerine taşıyarak, eski alanı da 'Gastronomi Sokağı' yapmak. Hedefimiz burayı adeta İstanbul'da bulunan Sultanahmet Meydanı gibi oluşturarak Ramazan şenliklerinin yapıldığı bir alana dönüştürmek. Bizler şehrimizin her noktasını turizme kazandırmak için çalışırken kıymetli basın mensuplarımız da bu yolda bizlere destek veriyor. Basının yeri bizim için her zaman farklı. Bu bakımdan Afyonkarahisar'ımızın tanıtımı için bizlere destek çıkıp çalışmaları kamuoyuna duyuruyorsunuz. Tek gayemiz güzel şehrimizi turizmde hak ettiği yere getirmek. Bu vesile ile tüm basın camiasının basın bayramını kutluyorum, emekleri için teşekkür ediyor ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. "

365 Gün 24 Saat Görev Yapıyorsunuz

Daha sonra söz alan ve basın çalışanlarının belirli günlerde değil, yılın 365 günü hatırlanması gerektiğini belirten Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "24 Temmuz Basın Bayramı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü var. Ben sadece gazeteciliği iki güne sığdırmama taraftarıyım. Bana göre gazetecilik 365 gün 24 saat süren bir meslektir. Çünkü gazetecinin ne gecesi ne gündüzü ne sıcağı ne soğuğu olmaz, devamlı görev başındadır. Emek sarf eden görevini en iyi şekilde ifa eden gazetecilerimizin bayramı kutlu olsun" dedi.

Bizi Yükseltecek Olan Birliktelik Ruhumuz

Afyonkarahisar'da sağlanan birlik ve beraberliğe ve bu birlikteliğin şehre getirisine dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek: "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı gününde Ayazini'deyiz. Şehrimizin değerli basın mensupları ile bir araya geldik ve gezi yaptık. Vekilimiz, Belediye Başkanımız ile birlikte sizlerle beraber olmaktan bayramınızı kutlamaktan çok mutluyuz. Afyonkarahisar siyasileri ve bürokratları basın mensupları ile bir bütün halinde. Biz Afyonkarahisar olarak büyükşehirler ve Avrupa şehirleri ile yarışacağız, buna yürekten inanıyorum. Çünkü bizdeki birlik ve beraberlik örnek alınabilecek bir birliktelik. Hem gazeteci arkadaşlarımızla, hem de siyasilerimizle olan ilişkimiz 'Afyonkarahisar ruhunu' ortaya koydu. Biz yürekten birbirimizi seviyoruz. Bizi uçuracak, yükseltecek olan da bu birliktelik ruhu. Basın mensubu çalışanlarımızın bayramını kutluyorum, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Termal Turizmde Günlük Kalanları Mutlaka Şehrin İçine Sokacağız

Basın mensuplarının Frig Vadisi ve Gazlıgöl bölgesi ile ilgili sorularını da yanıtlayan Vali Gökmen Çiçek şöyle konuştu, "Bayram boyunca Gazlıgöl'deki tesislerimiz yüzde 100 doluydu. Afyonkarahisar merkezdeki tesislerimiz yüzde 70'lerdeydi. Frig Vadisi'nin canlanması, balon turizminin başlaması etkili oldu. Belediyemiz gastronomi noktasında ciddi bir tanıtım yaptı. Onların etkisi oldu. Buradaki termal otellerindeki doluluk oranını yaz kış yüzde 70'in üzerinde tutacağız. Ayazini gibi merkezler oluşturacağız. Ayazini Köyü muhtarımız bayramın ikinci günü 1600 araç girdiğini daha sonra gelenleri saymadığını söyledi. Araçların plakalarının hep yabancı olduğunu söyledi. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Belediye Başkanımız Bayramın ikinci gününde belli bir saat diliminde Emre Gölü'nde 3 bin kişinin olduğunu söyledi. Bunların kimisi Gazlıgöl'de kalan misafirlerimiz, kimisi Frig Vadisi'nin reklamını görenlerdi. Burada kalmayanlar mutlaka burada kalacak. Termal turizmde günlük kalanları mutlaka şehrin içine sokacağız. Termale gelenleri Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel değerlerini göstereceğiz. Buraya gelenlerin gün sayılarını artıracağız. Birlikte başaracağız. "

Basın mensupları adına söz alan Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt ise konuşmasında şehrin birlikteliğinin basın camiası için de önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından evleri, sokakları ve güler yüzlü halkıyla turistleri cezbeden, adım adım turizmin yeni gözbebeği olan Ayazini'de basın mensuplarıyla incelemelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek ile protokol üyeleri proje çalışmalarında gelinen aşamayı birlikte değerlenirdi.

Emniyet ve Jandarma'dan Çiçek Sürprizi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ile İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel de basın mensuplarını temsilen Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt'a bir buket çiçek vererek, basın mensuplarının bayramını kutladı.

Bölgeyi Atlı Jandarmalar Koruyacak

Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar kısmında kalınan bölümlerinde güvenlik ve asayişin sağlanması noktasında artık atlı jandarmalar görev yapacak.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı atlı jandarmalar bölgede güvenlik ve asayişin sağlanmasında görev alacak. Atlı jandarmaları görev yerleri olan Ayazini köyünde ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek ve beraberinde protokol üyeleri jandarma personelinden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yapılan programa Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İhsaniye Kaymakam Vekili Doğukan Koyuncu, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, Afyonkarahisar Basın Mensupları Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Dağhan, ilimizde görev yapan yerel ve ulusal medya mensupları ile aileleri katıldı.

Kaynak: Habermetre