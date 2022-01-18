Vali Çiçek: "Bahar aylarıyla birlikte Afyonkarahisar'da atletizm müsabakaları yapılacak"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye Atletizm Federasyonu ile yaptıkları görüşmenin sonucunu açıklayarak, "İnşallah bahar aylarıyla birlikte Afyonkarahisar'da atletizm müsabakaları yapılacak. Ulusal ve uluslararası müsabakaların burada olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Vali Çiçek, inşaat çalışmaları hızla devam eden, tamamlandığında Türkiye'nin en donanımlı spor lisesi olacak yeni spor lisesi inşaatında incelemelerde bulunarak, projede gelinen aşama ve yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Afyonkarahisar'da spor alanındaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Kocatepe Spor Kompleksi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Spor Lisesi inşaatında çalışmalar sürerken, Vali Çiçek'de çalışmaları yakından takip ediyor.

"İnşallah bu okuldan çok değerli sporcular, öğrenciler yetişecek"

Spor yatırımları konusunda Afyonkarahisar'ın adından her geçen gün daha fazla söz ettirdiğini söyleyen Vali Çiçek: "Bu muhteşem spor kompleksi içerisinde öğrencilerimizin rahat bir eğitim alabileceği, tesisleri kullanabileceği ve aynı zamanda bir anlamda bu kompleksin sahibi olabilecekleri bir okulu kompleks içerisinde yapma hayalimiz vardı. Milletvekillerimiz ile birlikte bu düşüncemizi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na aktardık. Aynı şekilde bir diğer desteği de Milli Eğitim Bakanı'ndan aldık. İki bakanlığımızdan gelen ödenekle inşaat çalışmalarına başlamıştık. 16 derslikli, spor salonu, laboratuvarı, kütüphanesi ile muhteşem bir mimariye sahip güzel bir okulu Afyonkarahisar'a kazandıracağız. Çalışmalarda epeyce yol alındı. Kış şartları nedeniyle çalışmalar biraz yavaş ilerlese de önümüzdeki sene inşallah eğitim faaliyetlerine başlayacak. İnşallah bu okuldan çok değerli sporcular, öğrenciler yetişecek. Bu kompleks içerisinde böyle bir okulun olması hem öğrenciler açısından hem de şehrimiz açısından bir avantaj olacak. İnşallah 2023'de eğitime başlamış olacağız" dedi.

"Atletizm Federasyonu ile görüşmeler yaptık"

Ardından atletizm sahasında çalışmaları süren bin kişilik tribün inşaatını inceleyen Vali Çiçek, yetkililerden bilgiler aldı. Afyonkarahisar'ın sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Vali Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Spor kenti Afyonkarahisar, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızın çalışmaları ve gayretleri ile özellikle de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ilimize verdiği değer ve desteklerle gerçekten spor kenti, sporun başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Muazzam bir komplekse sahibiz. Aynı şekilde muazzam spor tesislerimiz mevcut. Burada bir tek eksiğimiz vardı. Atletizm sahamızda tribün ihtiyacımız vardı. Ulusal ve uluslararası yarışmaları Afyonkarahisar'a çekme noktasında sıkıntı yaşıyorduk. Bu durumu milletvekillerimiz ile birlikte Afyonkarahisar ziyareti sırasında Gençlik ve Spor Bakanımıza ilettiğimizde derhal ödenek gönderdi bizlere ve ihalesi yapıldı. Şuanda çalışmalar yüzde 95 oranında tamamlandı. Atletizm Federasyonu ile görüşmeler yaptık. İnşallah bahar aylarıyla birlikte Afyonkarahisar'da atletizm müsabakaları yapılacak. Ulusal ve uluslararası müsabakaların burada olması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek'e ziyaretleri sırasında Vali Yardımcısı Nurullah Kaya ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'de eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR