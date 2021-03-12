Vali Çiçek: "Bağımlılıkla mücadelede aileler ve anneler ile birlikte çalışıyoruz"
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Vali Çiçek: "Bağımlılıkla mücadelede aileler ve anneler ile birlikte çalışıyoruz"

12.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:51
Vali Çiçek:

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, bağımlılıkla mücadelede aileler ve anneler ile birlikte çalıştıklarını kaydederek, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu zehirden uzak tutmak için ailelerimizle birlikte mücadele etmemiz gerekiyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, bağımlılıkla mücadelede aileler ve anneler ile birlikte çalıştıklarını kaydederek, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu zehirden uzak tutmak için ailelerimizle birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Annelerimize düşen görev ise bilinçlenerek çocuklarımızı ve gençlerimizi yakından izlemeleri ve olası durumları erken tespit edebilmeleridir" dedi.

Afyonkarahisar'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik B blok toplantı salonunda yapılan toplantıda koordinasyon kurulu üyesi kuruluşların temsilcileri tarafından yapılan sunumların ardından konuşan Vali Çiçek, uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadelenin istikrarla devam edeceklerinin bilgisini verdi. Vali Çiçek şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun tanıtımını yaptığı 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' kampanyası çerçevesinde Kadın Kültür Evleri'mizde annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Çünkü geleceği şekillendiren, gelecek nesillerin yetişmesinde en etkili kişi annelerdir. Gençlerimizi ve çocuklarımızı bu zehirden uzak tutmak için ailelerimizle birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bizlere düşen görev dışarıda bu kötülüklere geçit vermeyerek, alt yapıyı güçlendirerek çalışmalara devam etmek. Annelerimize düşen görev ise bilinçlenerek çocuklarımızı ve gençlerimizi yakından izlemeleri ve olası durumları erken tespit edebilmeleridir"

"Gençlerimizi bu illetten kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağız"

Uyuşturucuyla mücadelede tüm kesimin ortak hareket etmesi gerektiğini belirten Vali Çiçek: "Gençlerimizi bu illetten kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Toplum sağlığını, huzurunu, asayişini olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadelemizi yakından takip ederek, hep birlikte azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Toplantı, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılması gereken çalışmalar ve planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve yol haritası belirlenmesiyle son buldu. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: 'Bağımlılıkla mücadelede aileler ve anneler ile birlikte çalışıyoruz'
Vali Çiçek: 'Bağımlılıkla mücadelede aileler ve anneler ile birlikte çalışıyoruz'
Vali Çiçek: 'Bağımlılıkla mücadelede aileler ve anneler ile birlikte çalışıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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