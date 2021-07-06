Vali Çiçek, "Afyonkarahisar spor alanında şaha kalkacak"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın spor alanında şaha kalkacağını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan hakkımızı fazlasıyla aldık" dedi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın spor alanında şaha kalkacağını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan hakkımızı fazlasıyla aldık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada Afyonkarahisar'a yapılacak spor yatırımlarıyla ilgili imza töreni düzenlendi. Törende il geneline yapılacak 250'nin üzerindeki yatırımın protokolü imzalanarak ödenekleri ayrıldı. Törene, Afyonkarahisar'dan 500'ün üzerinde bürokrat ve vatandaş katıldı.

Tören sonrası değerlendirmede bulunan Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın tarihi günlerinden birini yaşadığını kaydederek, "Sayın Bakanımız 2 ay önce Afyonkarahisar'a geldiğinde büyük müjdeler vermişti. Afyonkarahisar'ı 'sporun başkenti yapacağız, spor kenti yapacağız. Bütün kamp merkezleriyle birlikte Afyonkarahisar'ı şaha kaldıracağız' demişti. Bugün de bütün belediye başkanlarımızla birlikte protokol imzalamak ve ödeneklerimizi vermek için buraya davet etti. Bütün Afyonkarahisarlılar olarak 500 kişiyle buradayız. Belediye başkanlarımız, bütün siyasilerimiz, bürokratlarımız, işçilerimiz, gençlerimiz, çiftçilerimiz hep beraber buradayız. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Muharrem Kasapoğlu bakanımız bizleri çok mutlu etti. Biz artık bakanımızdan ve bakanlığımızdan fazlasıyla aldık hakkımızı. Artık iş Afyonkarahisarlılara, bizlere düşüyor. Yüzme havuzlarımızı dolduracağız, spor salonlarımızı dolduracağız, statları dolduracağız. Afyonkarahisar'ı şaha kaldıracağız" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı