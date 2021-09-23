Vali Çiçek: 'Afyonkarahisar şifa deposu 'amarant' ile tanıştı - Haberler
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Vali Çiçek: "Afyonkarahisar şifa deposu 'amarant' ile tanıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Çiçek:

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın her alanda adından sıkça söz ettiren bir kent olduğunu, üretiminde başı çektiği haşhaş, vişne, turşuluk, bezelye, lavanta, patates, kirazın yanında şimdi de şifa deposu olarak nitelendirilen 'Amarant' ile tanıştığını ifade etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın her alanda adından sıkça söz ettiren bir kent olduğunu, üretiminde başı çektiği haşhaş, vişne, turşuluk, bezelye, lavanta, patates, kirazın yanında şimdi de şifa deposu olarak nitelendirilen 'Amarant' ile tanıştığını ifade etti.

Geçmişi milattan önce 6 binli yıllara uzanan ve ismi Yunanca 'Solmayan Çiçek' anlamına gelen amarant bitkisi tam bir şifa deposu. Girişimci Cengiz Aşkın'ın girişimleri ile Afyonkarahisar'a kazandırılan amarant, kökünden yapraklarına kadar birçok fayda sağlıyor. Amaranth bitkisinin Çölyak hastalarının diyetine katılabilmesi açısından ciddi bir ekonomik değeri bulunuyor. Yağı kozmetikte, yüksek proteini içeriğiyle gövdesi hayvan yemi olarak kullanılıyor. Ayrıca yaprakları da tüketilebiliyor. Tıbbi ve aromatik bir bitki olan Amaranth'ın ilk hasadı eylül ayı içerisinde yapıldı. Hasadın devam ettiği tarlayı ziyaret eden Vali Çiçek, hem incelemelerde bulundu hem de amarant bitkisi hakkında bilgiler aldı. Şifa deposu Amaranth'ın Afyonkarahisar'da ekiminin yapılmasından son derece memnuniyet duyduğunu belirten Vali Çiçek: " Afyonkarahisar her alanda adından sıkça söz ettiren bir il. Üretiminde başı çektiği haşhaş, vişne, turşuluk, bezelye, lavanta, patates, kirazın yanında şimdi de Amaranth bitkisi ile tanıştı. Kökü, gövdesi, yaprakları ile birçok faydası bulunan, aynı zamanda tıpta ve kozmetik sanayiinde kullanılan bu bitkinin Afyonkarahisar'da daha fazla alanda üretilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Amaranth görüntüsü ile de hayran bırakan bir bitki. Aynı zamanda turizm sektöründe de değerIendirmeyi ve amaranth tarlalarında fotoğraf tutkunlarını ağırlamayı planlıyoruz. İhracatı, turizm değeri ve Türkiye'de ilk kez Afyonkarahisar'da ekilmesi açısından ilimize önemli katkılar sağlayan bu bitkinin ekimini gerçekleştiren Cengiz Aşkın'a teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Çiçek, Amaranth'dan elde edilecek ürünlerin yakın zamanda albikere.com'dan satışa sunulacağını söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Vali Çiçek: Afyonkarahisar şifa deposu 'amarant' ile tanıştı

Vali Çiçek: Afyonkarahisar şifa deposu 'amarant' ile tanıştı

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Haber: Vali Çiçek: 'Afyonkarahisar şifa deposu 'amarant' ile tanıştı - Haberler
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