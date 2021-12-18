Vali Çiçek: "Afyon'un termal otellerinin kalitesi her geçen gün artıyor"

TERMAL, YALOVA (İHA) - Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, termal turizm alanında Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'ın dünyaca ünlü otelleri ile kalitesini her geçen daha fazla ispat ettiğini kaydetti.

Afyonkarahisar'ın önemli termal havzası olan Gazlıgöl'ün en büyük oteli Özgül Termal Tatil Köyü'nün sahibi Ali Özgül ile İşletme Müdürü Hakan Siyah, Vali Çiçek'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Çiçek, Özgül Termal gibi tesislerin Afyonkarahisar'ın termal turizm alanındaki kalitesini arttırdığını dile getirerek, aynı zamanda kentin tanıtımına da önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Kentin termal turizm alanındaki kendini kanıtlayan bir il olduğunu hatırlatan Vali Çiçek, otelleri ile de kalitesini her geçen gün arttırdığını belirtti. Vali Çiçek, Özgül ve Siyah'a kentin termal turizminin gelişmesine katkı sağladıkları için teşekkürlerini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet