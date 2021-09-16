Vali Çiçek: 'Afyon, bu yıl eğitim ve öğretimde çok farklı olacak' - Haberler
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Vali Çiçek: "Afyon, bu yıl eğitim ve öğretimde çok farklı olacak"

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Haberler | Yerel

Vali Çiçek: "Afyon, bu yıl eğitim ve öğretimde çok farklı olacak" Afyonkarahisar 2021-2022 eğitim öğretim ıılı İlköğretim Haftası kutlama töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, 160 bin öğrencinin yüz yüze eğitim öğretime başladığını ifade ederek, "Bu yıl Afyonkarahisar'da eğitim çok farklı olacak.

Vali Çiçek: " Afyon, bu yıl eğitim ve öğretimde çok farklı olacak"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar 2021-2022 eğitim öğretim ıılı İlköğretim Haftası kutlama töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, 160 bin öğrencinin yüz yüze eğitim öğretime başladığını ifade ederek, "Bu yıl Afyonkarahisar'da eğitim çok farklı olacak. İl Milli Eğitim Müdürümüzün öncülüğünde bu sene çok büyük fark oluşturacağımıza eminim. Öğretmen ve öğrencilerimize güveniyorum. İnşallah eğitim öğretimin sonunda çok büyük mutluluk yaşayacağız" dedi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı TOKİ Mevlana İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Vali Gökmen Çiçek, öğrencilerin okul hasretinin sona erdiğini ifade etti. Çiçek konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün hasret bitti herhalde. Okulları çok özlemiştiniz, okullar da sizi özlemişti, öğretmenleriniz sizi özlemişti. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz okullarınıza. Türk bayrağını çok seveceğiz. Hepimizin önceliği Türkiye olacak inşallah. Biz Afyonkarahisarlı gençler, Afyonkarahisarlı çocuklar olarak bu ülkeyi canımızdan çok seveceğiz. Bu milleti canımızdan çok seveceğiz ve sizlere bu ülkeyi emanet edeceğiz. Ben 163 bin öğrencimizle eğitime başladığımız bugün Afyonkarahisar için hayırlı olmasını ve bu yıl Afyonkarahisar'da eğitimin çok farklı olacağını İl Milli Eğitim Müdürümüzün öncülüğünde bu sene çok büyük fark oluşturacağımıza eminim. Öğretmen ve öğrencilerimize güveniyorum. İnşallah eğitim öğretimin sonunda çok büyük mutluluk yaşayacağız."

Konuşmaların ardından okul öğrencilerin şiir okuması ve şarkı söylemesi ile devam eden program Vali Çiçek'in okul zilini çalması ile sona erdi.

Öte yandan programda sergilenen semazen gösterisi büyük beğeni topladı.

Vali Çiçek: Afyon, bu yıl eğitim ve öğretimde çok farklı olacak

Vali Çiçek: Afyon, bu yıl eğitim ve öğretimde çok farklı olacak

Vali Çiçek: Afyon, bu yıl eğitim ve öğretimde çok farklı olacak

Vali Çiçek:
İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vali Çiçek: 'Afyon, bu yıl eğitim ve öğretimde çok farklı olacak' - Haberler
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