AFYONKARAHİSAR Vali Çiçek, açılışta satış yaptı
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AFYONKARAHİSAR Vali Çiçek, açılışta satış yaptı

08.03.2021 19:18 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:41

Vali Çiçek, açılışta satış yaptıAFYONKARAHİSAR'da Kadın Kültür Evleri Kooperatifi'nin açılışında tek tek stantlara gezen Vali Gökmen Çiçek, protokol üyeleri ve iş insanlarına ürünlerden satış yaptı.

Vali Çiçek, açılışta satış yaptı

AFYONKARAHİSAR'da Kadın Kültür Evleri Kooperatifi'nin açılışında tek tek stantlara gezen Vali Gökmen Çiçek, protokol üyeleri ve iş insanlarına ürünlerden satış yaptı.

Afyonkarahisar'da yürütülen Kadın Kültür Evleri projesinin tanıtım toplantısı bir termal otelde gerçekleşti. Toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kadın Kültür Evleri projesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Tek tek ilçe ve beldelerdeki Kadın Kültür Evleri'nin yapım aşamalarını anlatan Vali Çiçek, ortalama 7 ay gibi bir sürede yapılan, üretimlere başlayan 11 Kadın Kültür Evi'nde yaşadığı anılarını aktardı. Kadınların gününü de kutlayan Vali Çiçek, Türkiye'ye örnek olacak bir projeye imza attıklarının altını çizdi.

ÜRÜNLER KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ

Toplantının ardından Kadın Kültür Evleri Kooperatifi'nin açılışı da yine aynı otelin başka bir salonunda gerçekleşti. 11 ilçe ve beldede hizmet veren Kadın Kültür Evleri'nde üretilen ürünler kooperatif açılışında satışa sunuldu. Vali Gökmen Çiçek'in protokol üyelerine ve iş insanlarına tanıttığı ürünler yine Vali Gökmen Çiçek aracılığı ile satıldı. Stantlara giden Vali Çiçek, önce kadınların yaptığı ürünlerin fiyatını sordu. Ardından Vali Gökmen Çiçek, yanına çağırdığı protokol üyesi ve insanlarına 'bunu, sana sattım', 'bunu sen al' diyerek satış yaptı.

Katılan herkesin alışveriş yaptığı kooperatif açılışında, kadınların Kültür Evleri'nde ürettiği tüm el emekleri, tek tek alıcı buldu. Mantardan, ev baklavasına, el sanatları ürünleri, temizlik malzemeleri, sepetler ve daha bir çok ürün çok kısa sürede tükendi.

Vali Gökmen Çiçek basın mensuplarına da ürünlerden hediye etti.

AFYONKARAHİSAR Vali Çiçek, açılışta satış yaptı
AFYONKARAHİSAR Vali Çiçek, açılışta satış yaptı
AFYONKARAHİSAR Vali Çiçek, açılışta satış yaptı
AFYONKARAHİSAR Vali Çiçek, açılışta satış yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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