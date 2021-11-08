Vali Çiçek: "700 gr metamfetamin aslanlarımız tarafından yakalandı" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Çiçek: "700 gr metamfetamin aslanlarımız tarafından yakalandı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Vali Çiçek:

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, hafta sonu polis tarafından kentte yapılan başarılı operasyonda 700 gram metanfetaminin yakalanmasını sosyal medya hesabından, "700 gr metamfetamin aslanlarımız tarafından yakalandı" paylaşımı ile duyurdu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, hafta sonu polis tarafından kentte yapılan başarılı operasyonda 700 gram metanfetaminin yakalanmasını sosyal medya hesabından, "700 gr metamfetamin aslanlarımız tarafından yakalandı" paylaşımı ile duyurdu.

Geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Kütahya yolu üzerinde uygulama yaptı. Uygulamaya hassas burunlu narkotik köpekleri de destek verdi. Durdurulan bir araçta aramaya yapan polisler, 700 gram metanfetaminin aracın iç kaporta kısmına gizlendiğini fark etti. Tornavida yardımı ile kaporta kısmını açan ekipler zula diye tabir edilen gizli bölmendeki uyuşturucuyu ele geçirdi. Yabancı uyruklu Amırmahdı R. (20), isimli şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Ardından, adliyeye sevk edilen şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Operasyonu sosyal medya hesabından yaptığı övgü dolu sözlerle duyuran Vali Çiçek paylaşımında, "Afyonkarahisar emniyeti uyuşturucuya yine geçit vermedi. Gençlerimizi zehirlemek için yola çıkan 700gr metamfetamin aslanlarımız tarafından yakalandı. Polisimizle el ele vererek Afyonkarahisar'da uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Gençlerimiz için buna mecburuz. Beraber bitireceğiz" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İşe giderken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

İşe giderken silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

 7 katlı binadan düşen kadının şüpheli ölümü! Bir kişinin olay yerinden panikle kaçtığı iddia edildi

7 katlı binadan düşen kadının şüpheli ölümü! Bir kişinin olay yerinden panikle kaçtığı iddia edildi

 Evli kadına 'Ben senin eşinden daha yakışıklıyım' diye mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi

Evli kadına "Ben senin eşinden daha yakışıklıyım" diye mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title