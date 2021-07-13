Vali Çiçek, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Adlı Sergiyi Açtı, Konferansa Katıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü adlı fotoğraf sergisi Vali Gökmen Çiçek'in katıldığı törenle açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü adlı fotoğraf sergisi Vali Gökmen Çiçek'in katıldığı törenle açıldı.

Serginin açılışına Vali Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İdare Mahkemesi Başkanı Yasin Ayna, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

15 Temmuz Gecesi İnsanın Aklının Almayacağı Kahramanlıklar Yaşandı

Açılışta konuşan ve 15 Temmuz tarihinin tarihimiz açısından çok büyük bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek: "15 Temmuz sadece bizim tarihimiz açısından değil dünya darbeler tarihi açısından da çok önemli bir dönüm noktası. Eskiden dışarıda karar verilirdi, hangi ülkede olursa olsun bu iktidar değişecek şu kişi iktidara gelecek, şu isimler değişecek denilir ve aynen kağıt üzerinde yazılanlar uygulanırdı. Fakat 15 Temmuz gecesi bu millet büyük bir direnişle bu algıyı yıktı. Dünyadaki diğer milletlere de örnek oldu. Zaten bu darbe girişiminden sonra birçok ülkede yapılan darbe girişimine karşı halk bizdekine benzer direniş sergilemeye başladı. Artık dışarıda verilen kararlarla ülkelerde iktidarların değişemeyeceğini tüm dünyaya gösterdi bu millet. Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlık mücadelesinin nasıl olacağını gösteren bu millet 15 Temmuz'da da aynı ruhla mücadele etti. 15 Temmuz gecesi insanın aklının almayacağı kahramanlıklar yaşandı. Akrabamız, komşumuz, dostumuz o gece kurşunlara siper oldu, tankın önüne yattı, darbeye direndi. İnsan bir kere ölür diyen kahramanlar ortaya çıktı. Demek ki bu ülkede hala değerlerine sahip çıkan kahramanlar var" dedi.

Vali Çiçek'in konuşmasının ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar sergide yer alan fotoğrafları inceledi. Vali Çiçek, bu anlamlı serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fotoğraf sergisinin ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın konuşmacı olarak katıldığı "Gazi Meclis'te O Gece" adlı konferans etkinliği düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri, Prof. Ünüvar'dan 15 Temmuz gecesi parlamento da milletvekilleri ve siyasilerin yaşadıklarını, Gazi Meclis'te sergilenen direnişi dinledi.

Kaynak: Habermetre