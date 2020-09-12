Vali Cevdet Atay sanayi kuruluşlarını ziyaret etti
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Vali Cevdet Atay sanayi kuruluşlarını ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, sanayi kuruluşlarına nitelikli eleman yetiştiren İş Kulübü ve Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Cevdet Atay sanayi kuruluşlarını ziyaret etti
12.09.2020 09:58 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:03

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, sanayi kuruluşlarına nitelikli eleman yetiştiren İş Kulübü ve Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'de sanayi kuruluşlarını tek tek ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar ve ürettikleri ürünler hakkında ilgiler alıyor. Bu kapsamda ilk olarak Vali Cevdet Atay, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ile birlikte işçi ve işvereni buluşturan Düzce İş Kulübü ile sanayicilere nitelikli eleman yetiştiren Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, yetkilerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Ünlü otomobil firmalarına koltuk kılıfı üretiyor

Vali ataş ve DTSO Başkanı Şahin daha sonra ise Düzce'nin Çilimli ilçesinde 2013 yılından bu yana ünlü otomobil firmalarına koltuk kılıfı üretimi yapan, şu anda 600'ün üzerinde kişiye işveren ve istihdama destek kapsamında da 180 kişiyi daha bünyesine katacak olan TB Sewtech Otomotiv fabrikasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundular. Vali Atay, üretim faaliyetleri ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

DTSO Başkanı Tuncay Şahin, "Valimizin sanayi kuruluşlarını ziyaret edip onların yanında olması bizleri son derece mutlu ediyor" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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