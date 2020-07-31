Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan vatandaşlara bayram ziyaretleri
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Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan vatandaşlara bayram ziyaretleri

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, eşi Berihan Kaldırım ile çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'dan vatandaşlara bayram ziyaretleri
31.07.2020 08:43 | Son Güncelleme: 31.07.2020 09:18

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, eşi Berihan Kaldırım ile çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın da eşlik ettiği ziyarette ilk olarak Anadolu Otoyolu Arifiye gişelerindeki yol uygulama noktasına uğrayan Vali Kaldırım, buradan Akyazı ilçesine geçerek, 1998 yılında Tunceli'de şehit olan komando er Tacettin Uzuner'in Salihiye Mahallesi'nde ikamet eden ailesini evinde ziyaret etti.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da eşlik ettiği ziyarette tüm şehitler için dualar edildi. Vali Kaldırım, şehit babası Mustafa Uzuner'e Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdim etti.

Daha sonra 1997'de Hakkari'de vatani görevini yaptığı sırada yaralanarak gazi olan Ali Özçelik ve ailesi ile Taşburun Mahallesi'ndeki ikametinde görüşerek bayramlarını kutlayan Kaldırım, son olarak Hendek'teki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan ve tedavi sonrası taburcu edilen fabrika çalışanlarından Ayşe Sağlam'a ziyarette bulundu.

Mahalle sakinlerinin de çay ikramını geri çevirmeyen Vali Kaldırım, onlarla bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA

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