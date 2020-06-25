Vali Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı'daki turizm bölgelerini inceledi Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı ilçesini ziyaret ederek devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Akyazı ilçesini ziyaret ederek devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından karşılanan Vali Kaldırım, ilk olarak Salihiye bölgesinde yapılması planlanan 650 dönüm alana sahip Turizm Merkezinde incelemelerde bulundu.

Proje alanında yetkililerden bilgiler alan Vali Kaldırım, daha sonra termal turizmin gözdelerinden Kuzuluk Mahallesi'ndeki turizm sahasını gezdi.

İlçenin doğal güzelliklerini bünyesinde barındıran Aksar Tepesi'ne çıkarak seyir terasında bir süre etrafı seyreden Vali Kaldırım, burada yaptığı açıklamada, Sakarya'nın tüm ilçelerinin ayrı ayrı güzellikte çok önemli potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Vali Kaldırım, Sakarya'nın "turizm ve doğa cenneti" olarak adlandırıldığına işaret ederek, kentin varlıklarını iyi değerlendirip doğru strateji ve projelerle yeni nesil turizm anlayışıyla yeni trendleri iyi okuyup ve hedef pazarlara dönük odaklı tanıtımlarla hizmet sektörüne ciddi katkı sunacak çalışmalar için gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA