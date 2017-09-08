Vali Çeper'in Yeni Eğitim Yılı Öncesi Güvenlik Toplantısı

Karabük Valisi Kemal Çeber yeni eğitim yılı öncesi güvenlik toplantısı yaptı.



Valilik binasında düzenlenen toplantıda konuşan Karabük Valisi Kemal Çeber, yeni eğitim, öğretim yılı öncesi okulların hazırlıkları ve ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere toplantı yaptıklarını söyledi.



Çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak için okullarda alınan güvenlik tedbirlerine bu yıl da devam edileceğini aktaran Çeber, okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri planlanırken önceki yıllarda yaşanan aksaklıklar, okul çevrelerinde meydana gelen suç türleri ve sayıları, okulların bulunduğu alana ilişkin çevresel riskler ve okulların fiziksel güvenliklerini göz önünde bulundurularak risk analizine dayalı planların hazırlandığını ifade etti.



Yeni dönemde "Kardeş Okul, Kardeş Kurum" projesinin uygulanacağını Çeber, "Projeyle ilimizde bulunan tüm kamu kurumları kendilerine bir kardeş okul seçerek bu okullarla kurumlar arasında sürekliliği olan, okullarının sorunları çözücü, birlikte projeler üretmeye dayalı iletişim kurulacak. Okulların ihtiyaçlarının karşılanması, sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma, sosyal sorumluluk, kurumlarımızın tanıtımı, örnek proje uygulamaları gibi amaçlarla çalışmalar yapılacak. Proje, gönüllülük, sosyal sorumluluk ve süreklilik ilkelerine göre yürütülecek." dedi.



Güvenli, huzurlu ve başarılı bir eğitim ortamının ancak hep birlikte hareket ederek sağlanabileceğini aktaran Vali Çeber, aile, servis, okul yöneticileri, okul aile birliği, güvenlik birimleri, belediye gibi tüm bileşenlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.