Vali Çelik: "Varlığınıza ve dualarınıza muhtacız"
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Vali Çelik: "Varlığınıza ve dualarınıza muhtacız"

19.03.2021 12:36 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:51
Vali Çelik:

Kütahya Valisi Ali Çelik, Yaşlılar Haftası sebebiyle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Yaşlılar Haftası sebebiyle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan vatandaşlarla bir araya geldi.

Koronavirüs tedbirlerinin gözetildiği ziyarette; huzurevi sakinlerine bir ihtiyaçları olup olmadığını soran Vali Ali Çelik, istek ve arzularını dinledi.

Yaşlıların rahatı için Devletin elinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Vali Çelik, "Önceliğimiz büyüklerimizin ailesinin yanında olması ancak bu imkan sağlanamıyorsa, biz Devlet olarak ulu çınarlarımızın rahatı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gerek huzurevimiz gerek evde bakım hizmetlerimizle daima büyüklerimizin yanındayız. Onların varlığına ve hayır dualarına muhtacız. İnşallah yaşadığımız bu zorlu günleri büyüklerimizin duasıyla en kısa zamanda atlatacak, yine muhabbetle kucaklaşıp ellerinizden öpeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretlerinden duyduğu mutluluğu dile getiren büyüklerimiz Vali Ali Çelik'e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Vali Çelik: 'Varlığınıza ve dualarınıza muhtacız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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