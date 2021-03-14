Vali Çelik'ten sağlık çalışanlarına teşekkür
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Vali Çelik'ten sağlık çalışanlarına teşekkür

14.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:33
Vali Çelik'ten sağlık çalışanlarına teşekkür

Kütahya Valisi Ali Çelik, Tıp Bayramı sebebiyle İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile beraberindeki hekim ve sağlık çalışanlarını makamında kabul etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Tıp Bayramı sebebiyle İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ile beraberindeki hekim ve sağlık çalışanlarını makamında kabul etti.

Kabullerinden dolayı Vali Ali Çelik'e teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Tıp Bayramı hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten ve pandemi sürecinde gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür eden Vali Çelik, "İnsanlarımızın derdine derman olmak için özveriyle çalışan, bu zorlu süreçte gecesini gündüzüne katan hekimlerimiz başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi. - KÜTAHYA

Vali Çelik'ten sağlık çalışanlarına teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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