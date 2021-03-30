Vali Çelik: "Karakaş Göleti bölgeye bereket getirecek"
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Vali Çelik: "Karakaş Göleti bölgeye bereket getirecek"

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Vali Çelik: 'Karakaş Göleti bölgeye bereket getirecek'

Kütahya Valisi Ali Çelik, hizmete sunulan Tavşanlı Karacakaş Göleti'nin bölgeye bereket getireceğini söyledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, hizmete sunulan Tavşanlı Karacakaş Göleti'nin bölgeye bereket getireceğini söyledi.

Kütahya'da yapımı tamamlanan DSİ yatırımları hakkında bilgiler veren Kütahya Valisi Ali Çelik, "Talimatlarınızla ilimize kazandırılan bugün ilimizde açılışı yapılacak 173 milyon yatırım değeri olan 11 tesisten biri olan Tavşanlı-Karacakaş Göleti, temelden 26 metre yükseklikte ve 830 bin metreküp su depolama kapasitesine sahiptir. Bu gölet ile 2 bin 380 dekar kuru tarım arazisi suya kavuşacaktır. Bu sayede hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliğine katkı sağlanacaktır. 1. Su Şura'mızın ve açılışı yapılan tüm tesislerin ülkemize, Kütahya'mıza hayırlar, bereketler getirmesini diliyor; şehrimiz adına şükranlarımızı arz ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Vali Çelik: 'Karakaş Göleti bölgeye bereket getirecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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