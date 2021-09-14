Vali Çelik: Hırsızlık olayları yüzde 40 azaldı - Haberler
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Vali Çelik: Hırsızlık olayları yüzde 40 azaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Vali Çelik: Hırsızlık olayları yüzde 40 azaldı

İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Ali Çelik başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Ali Çelik başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapıldı. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik güvenliği konuları ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Vali Ali Çelik, alınan güvenlik önlemleriyle birlikte hırsızlık olaylarında ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi.

İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Vali Ali Çelik başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapıldı. Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş, trafik güvenliği konuları ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Vali Ali Çelik, alınan güvenlik önlemleriyle birlikte hırsızlık olaylarında ciddi bir düşüş yaşandığını söyledi.

2020 yılının ilk 8 ayında meydana gelen 615 hırsızlık olayının 2021'de 369'a düştüğünü belirten Vali Çelik, hırsızlık olaylarında yüzde 40 azalış sağlandığını kaydetti

Evden hırsızlık, otodan hırsızlık, iş yeri ve kurumdan hırsızlık oranları gerilerken oto hırsızlığında artış yaşandığına dikkat çeken Vali Ali Çelik, 2020'de 17 olan oranın 2021'de 20'ye yükselerek oto hırsızlığında yüzde 17,65 artış yaşandığını kaydetti.

"KİŞİSEL ÖNLEMLERLE RİSKİ AZALTABİLİRSİNİZ"

Alınacak kişisel önlemlerle oto hırsızlığı riskinin azaltılabileceğine dikkat çeken Vali Çelik, en temel önlemin araç üzerinde anahtar bırakılmaması olduğunu söyledi.

Kısa süreli de olsa araçtan inildiğinde mutlaka camların kapalı ve kapıların kilitli olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Vali Çelik, "Kontak anahtarını yanınıza almayı alışkanlık haline getirin" dedi.

Toplantıya Vali Çelik'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç katıldı. - KÜTAHYA

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