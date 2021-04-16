Vali Çelik fırın işletmecilerinde incelemelerde bulundu
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Vali Çelik fırın işletmecilerinde incelemelerde bulundu

Vali Çelik fırın işletmecilerinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya Valisi Ali Çelik, fırın işletmecilerini ziyaret ederek imalathanelerde incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, fırın işletmecilerini ziyaret ederek imalathanelerde incelemelerde bulundu.

Vali Çelik, ziyaretinde fırın işletmecilerine iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla pide ve ekmek üretiminin iftardan 1 saat önce sonlandırılacağını ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabileceklerini hatırlattı. Çelik, ayrıca kurallara uyan işletmecilere teşekkür etti.

Vali Çelik'e Belediye Başkanı Alim Işık ile İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık eşlik etti. - KÜTAHYA

Vali Çelik fırın işletmecilerinde incelemelerde bulundu
Vali Çelik fırın işletmecilerinde incelemelerde bulundu
Vali Çelik fırın işletmecilerinde incelemelerde bulundu
Vali Çelik fırın işletmecilerinde incelemelerde bulundu
Vali Çelik fırın işletmecilerinde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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