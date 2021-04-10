Vali Çelik: "Devletimiz, sizlerin sırtında vücut buluyor"
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Vali Çelik: "Devletimiz, sizlerin sırtında vücut buluyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Çelik: 'Devletimiz, sizlerin sırtında vücut buluyor'

Kütahya Valisi Ali Çelik, Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, emniyet müdür yardımcıları ile teşkilat mensuplarını kabul etti.

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Kütahya Valisi Ali Çelik, Türk Polis Teşkilatının 176. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, emniyet müdür yardımcıları ile teşkilat mensuplarını kabul etti.

Kabullerinden dolayı Vali Ali Çelik'e teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, teşkilatın 176. yılını kutlamanın gurur ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

176. yıl dönümünün hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar dileyen Vali Çelik, "İşinizi sever, milletimize yardımcı olmaya niyet eder; teşkilatınıza değer katmayı düşünürseniz başarılı olursunuz. Devletimiz, sizlerin sırtında vücut buluyor. Milletimizin huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat, cumartesi, pazar, bayram dinlemeden canınız pahasına çalışıyorsunuz. Sizlere minnettarız" dedi. - KÜTAHYA

Vali Çelik: 'Devletimiz, sizlerin sırtında vücut buluyor'
Vali Çelik: 'Devletimiz, sizlerin sırtında vücut buluyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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