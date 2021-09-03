Vali Çelik: "Çiniciler Çarşısı, duraksama noktası olabilir"
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Vali Çelik: "Çiniciler Çarşısı, duraksama noktası olabilir"

Vali Çelik: 'Çiniciler Çarşısı, duraksama noktası olabilir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Vali Ali Çelik, Çiniciler Çarşısı'nın Kütahya'ya değer katacak bir kimlik inşasıyla İstanbul-Antalya aksında bir duraksama alanına dönüştürülebileceğini kaydetti.

Vali Ali Çelik, Çiniciler Çarşısı'nın Kütahya'ya değer katacak bir kimlik inşasıyla İstanbul-Antalya aksında bir duraksama alanına dönüştürülebileceğini kaydetti.

Vali Ali Çelik, "Buradaki temel görevimiz yeni başlayan bu süreci hedeflenen amaçlara doğru hep birlikte götürmek. Çiniciler Çarşısı 26 yıl önce farklı bir misyon ve vizyonla, çağın ötesinde bir çabanın ürünü gibi duruyor; ama bu süreç çabayla doğru orantılı gidememiş. Bunun birçok nedeni var. O sürecin getirdiği sıkıntılar bir şekilde çözülmüş görülüyor. Nida Hanım'ın kendine has vizyoner bakış açısı ve sanatçılarımızın büyük eserlerini bir araya getirerek Kütahya'ya değer katacak bir kimliğin inşası için bu çarşıyı merkeze almamız lazım. Biz Kütahya olarak bir olursak birçok sorunu birlikte aşarız. Ben bu alanın yeni bir İstanbul-Antalya aksında bir duraksama noktası, konaklama alanına evrilebileceğine canı gönülden inanıyorum. Bunun için bir çaba gerekiyor ve birlikte hareket etmeliyiz. Hem Kütahya'mızla hem milletimizle buluşturmamız gerekiyor. Emeği geçenlerden, bu işin parçası olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah hak ettiği yere el birliğiyle kavuştururuz. Hepimize büyük sorumluluk ve görev düşüyor bunu da üstleneceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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