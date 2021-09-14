Vali Çelik: 'Bağımlılıkla hep birlikte mücadele etmeliyiz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Çelik: "Bağımlılıkla hep birlikte mücadele etmeliyiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Vali Çelik:

Kütahya Valisi Ali Çelik, madde bağımlılığıyla mücadelenin tek bir kurum, kuruluş ya da bireysel mücadeleyle başarıya ulaşamayacağını söyledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, madde bağımlılığıyla mücadelenin tek bir kurum, kuruluş ya da bireysel mücadeleyle başarıya ulaşamayacağını söyledi.

Vali Ali Çelik, "Cephelerde siperleri sağlamlaştırmak, tahkim etmek, safları sıklaştırmak çok önem arz ediyor. Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarına hep birlikte destek olacağız. Toplumun her kesiminin, paydaşının taşın altına elini koyma zorunluluğu var. Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

Bağımlılıkların yalnızca kişiyi değil, çevresini ve toplumu da olumsuz etkilediğini kaydeden Vali Çelik, toplumun temel dinamiği olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede en önemli projelerinden biri olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede ciddi desteği olduğunu söyleyen Vali Çelik, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, kolluk birimlerimiz ve Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz koordineli çalışıyor. Bir yıldır faaliyette olan YEDAM, şu an 100 danışanına ücretsiz sosyal ve psikolojik destek veriyor. YEDAM'ın bilinirliği mücadeleye büyük bir katkı sunacaktır, bu konuda basın mensuplarının desteği oldukça önemli" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tezgahta hemen dikkati çekiyor! Bu patlıcan diğerlerinden çok farklı

Tezgahta hemen dikkati çekiyor! Bu patlıcan diğerlerinden çok farklı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Mustafa Şentop Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay
Magazin Beren Saat Bensu Soral Derya Baykal Demet Özdemir
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Okan Buruk Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Çelik: 'Bağımlılıkla hep birlikte mücadele etmeliyiz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:29:49. #1.17#