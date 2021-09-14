Vali Çelik: "Bağımlılıkla hep birlikte mücadele etmeliyiz"

Kütahya Valisi Ali Çelik, madde bağımlılığıyla mücadelenin tek bir kurum, kuruluş ya da bireysel mücadeleyle başarıya ulaşamayacağını söyledi.

Vali Ali Çelik, "Cephelerde siperleri sağlamlaştırmak, tahkim etmek, safları sıklaştırmak çok önem arz ediyor. Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarına hep birlikte destek olacağız. Toplumun her kesiminin, paydaşının taşın altına elini koyma zorunluluğu var. Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

Bağımlılıkların yalnızca kişiyi değil, çevresini ve toplumu da olumsuz etkilediğini kaydeden Vali Çelik, toplumun temel dinamiği olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede en önemli projelerinden biri olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede ciddi desteği olduğunu söyleyen Vali Çelik, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, kolluk birimlerimiz ve Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz koordineli çalışıyor. Bir yıldır faaliyette olan YEDAM, şu an 100 danışanına ücretsiz sosyal ve psikolojik destek veriyor. YEDAM'ın bilinirliği mücadeleye büyük bir katkı sunacaktır, bu konuda basın mensuplarının desteği oldukça önemli" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri