Vali Çelik, Aslanapalı muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
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Vali Çelik, Aslanapalı muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Çelik, Aslanapalı muhtarlarla bir araya geldi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

ASLANAPA, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelerek Kütahya için birlikte üretmeye devam ettiklerini söyleyen Vali Ali Çelik, " Muhtarlarımızdan Aslanapa'nın ihtiyaç ve taleplerini dinledik, çözüm önerilerini istişare ettik. Ev sahipliği için Bayat köyümüz ile katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Vali Çelik, Aslanapalı muhtarlarla bir araya geldi

Vali Çelik, Aslanapalı muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Aslanapa, Kütahya, Yerel, Haber

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