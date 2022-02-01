Vali Çelik, Aslanapalı muhtarlarla bir araya geldi

ASLANAPA, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Aslanapa ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Muhtarlarla düzenli olarak bir araya gelerek Kütahya için birlikte üretmeye devam ettiklerini söyleyen Vali Ali Çelik, " Muhtarlarımızdan Aslanapa'nın ihtiyaç ve taleplerini dinledik, çözüm önerilerini istişare ettik. Ev sahipliği için Bayat köyümüz ile katılım sağlayan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA