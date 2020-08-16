Vali Çelik, Altıntaş ilçesine bağlı Osmaniye-Yayla Köy yolunu inceledi Kütahya Valisi Ali Çelik, 1. kat sathi kaplama yapılan Altıntaş ilçesi Osmaniye-Yayla Köy yolunda incelemelerde bulundu.

Kütahya Valisi Ali Çelik, 1. kat sathi kaplama yapılan Altıntaş ilçesi Osmaniye-Yayla Köy yolunda incelemelerde bulundu.

1 milyon 225 bin TL maliyetli 7 kilometre yolun halkın hizmetine sunulduğunu belirten Vali Çelik, 30 Ağustos'a kadar il genelinde 76 kilometrelik sathi kaplama yol çalışmasının tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Vali Çelik'e Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak ile İl Özel İdaresi Genek Sekreteri Murat Koyak eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA