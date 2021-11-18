Vali Çeber, Gündoğdu Su Sporları Merkezinde İncelemelerde Bulundu...

RİZE (Habermetre) - Rize Valisi Kemal Çeber, Gündoğdu Su Sporları Merkezinde incelemelerde bulunarak, Avrupa'nın en donanımlı ve gelişmiş tesisinin Rize'ye kazandırıldığını söyledi.

Vali Kemal Çeber, projesinde son aşamaya gelinen Gündoğdu su sporları merkezinin çevre düzenlemesinin yapılarak tamamlanacağını belirtti.

Uluslararası standartlara uygun olarak yapılan tesis, zemin ve 2 kattan oluşmakta olup toplam alanı 3 bin 865 m2'dir. Su sporları alanında hizmet verecek olan tesisin içinde; 1 adet kürek havuzu (25 m boy - 9 metre en ve 1. 60 derinlik 5 bölümlü, 24 kişi kapasiteli), 2 adet soyunma odası, 1 adet ergonometre odası, 1 adet kondisyon salonu, 1 adet salon kafe, 1 adet kontrol odası, 6 adet çift kişilik oda (1 adeti süit), 1 adet depo, 2 adet antrenör odası, 1 adet sağlık odası ve 1 adet atölye bulunmaktadır. Ayrıca İçerisinde antrenman yapabilecek olimpik branşlar arasında yer alan Kürek ve Kano Deniz küreği bulunmaktadır.

Gündoğdu Su Sporları Merkezi ile birlikte Rize'nin önemli bir tesisse kavuştuğunu belirten Vali Çeber, "Su sporları alanında Avrupa'nın en donanımlı ve gelişmiş tesisi olan Gündoğdu Su Sporları Merkezi içerisindeki; Kürek havuzları, spor salonları, antrenör odaları, kafe, atölye ve daha bir çok ünitesi ile ilimizin gençlerine hizmet verecektir. Son derece modern bir tesisi ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Su sporları noktasında hem ilimizin tanıtımına hem de gençlerin bu sporlara yönelmesine etki edeceğine inanıyorum. Deniz ve akarsu sporlarının gelişimine önemli katkısı olacak olan bu tesisimizde yetişen gençlerimiz inanıyorum ki önemli başarılara imza atacaktır. Hedefimiz olimpiyatlarda, Dünya ve Avrupa şampiyonasında ülkelimizi temsil edecek sporcular yetiştirmektir. Sporun her türlüsünü önemsiyor ve destekliyoruz. Bu yatırımın ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

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