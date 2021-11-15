Vali Çeber, Diyarbakır Valisi Karaloğlu'nu Ziyaret Etti

DİYARBAKIR (Habermetre) - Bir dizi program ve ziyaret için Diyarbakır'da bulunan Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Çeber, Vali Karaloğlu'na ziyaretin anısına çay ürünlerinden oluşan sepet hediye etti.

Valilik Makamında sohbet ortamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Çeber, Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'da Rize'nin onursal konuk olarak davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Diyarbakır geçmişten günümüze tarihi dokusu ve yöresel lezzetleri bir arada barındıran bir şehrimizdir. Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyarette bu renkliliği Diyarbakır'ın her köşesinde görmekteyiz. Bu ziyarette Vali Karaloğlu ile pek çok konuyu konuşma imkanımız da oldu. Kendisine göstermiş olduğu misafirperverlikten ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Karaloğlu'da, Vali Çeber'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti.

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