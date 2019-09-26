Vali Çeber'den yaylalarda yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı

26.09.2019 17:04

Rize Valisi Kemal Çeber, yayla sezonunun sona ermesiyle dönüş yapan vatandaşları, yaylalarda yiyecek ve yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyardı.

Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, yayla sezonunun sona ermesiyle dönüş yolculuğuna geçen vatandaşların, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanan "Yayla ve Mera Güvenlik Tedbirleri" konulu genelge gereği yayla evlerinde yaşam malzemeleri bırakmamalarının ciddi önem arz ettiğini vurguladı.

Çeber, şunları kaydetti:

"Terör örgütleri, yürütülen başarılı operasyonlar sonucu ciddi lojistik sıkıntı yaşamaktadır. Erzak temini konusunda çıkmaza giren terör örgütlerince kış aylarında yayla evlerinden erzak temininin önlenmesi ve hırsızlık faaliyetlerinin önüne geçilmesi açısından vatandaşlarımızın evlerinde değerli eşya ve yaşam malzemeleri bırakmamaları gerekmektedir. Rize Valiliğince konuyla ilgili gerekli tedbirler alınarak, kaymakamlıklarımız, güvenlik güçlerimiz ve muhtarlarımız bilgilendirilmiştir. Vatandaşlarımızın da bu konuda üst düzey hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

Kaynak: AA