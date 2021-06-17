Vali Çeber'den Tdv'ye Kurban Bağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Çeber'den Tdv'ye Kurban Bağışı

Vali Çeber'den Tdv'ye Kurban Bağışı
Habermetre - Haberler | Toplum

Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlatılan vekaletle kurban organizasyonuna, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek olan Rize Valisi Kemal Çeber, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şubesine verdi.

Vali Çeber'i makamında ziyaret eden İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şube Başkanı Naci Çakmakçı, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Vali Çeber, yapılan bilgilendirmelerin ardından"Ülkemizde ve yurt dışında onlarca ülkede İslami usullere göre Türkiye Diyanet Vakfı güvencesiyle kesilen ve dağıtılan kurbanlarla ihtiyaç sahibi milyonlarca kişinin yüzü gülüyor. Bu vesile ile Rize Valisi olarak bu yıl da kurbanımı Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlıyorum. Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, bu ibadetin dini hükümler doğrultusunda ve amacına uygun şekilde ifasını sağlamak için "Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde" vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna halkımızın da ilgisini bekliyoruz. " ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Vali Kemal Çeber'e kurban bağışı makbuzunu takdim etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Boris Johnson Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Aytaç Kara Fatih Terim Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Çeber'den Tdv'ye Kurban Bağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 17:28:33. #1.13#

title