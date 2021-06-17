Vali Çeber'den Tdv'ye Kurban Bağışı

Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

Rize Valisi Kemal Çeber, Türkiye Diyanet Vakfına vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlatılan vekaletle kurban organizasyonuna, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da destek olan Rize Valisi Kemal Çeber, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şubesine verdi.

Vali Çeber'i makamında ziyaret eden İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şube Başkanı Naci Çakmakçı, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi verdi.

Vali Çeber, yapılan bilgilendirmelerin ardından"Ülkemizde ve yurt dışında onlarca ülkede İslami usullere göre Türkiye Diyanet Vakfı güvencesiyle kesilen ve dağıtılan kurbanlarla ihtiyaç sahibi milyonlarca kişinin yüzü gülüyor. Bu vesile ile Rize Valisi olarak bu yıl da kurbanımı Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlıyorum. Keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak, bu ibadetin dini hükümler doğrultusunda ve amacına uygun şekilde ifasını sağlamak için "Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde" vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonuna halkımızın da ilgisini bekliyoruz. " ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Vali Kemal Çeber'e kurban bağışı makbuzunu takdim etti.

Kaynak: Habermetre