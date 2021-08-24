Vali Çeber'den MÜSİAD'a Ziyaret

Vali Kemal Çeber, iadeiziyaretleri kapsamında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Rize Şubesini ziyaret ederek, iş dünyası ve Rize'nin ekonomisi üzerine istişarelerde bulundu.

Vali Kemal Çeber, iadeiziyaretleri kapsamında Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Rize Şubesini ziyaret ederek, iş dünyası ve Rize'nin ekonomisi üzerine istişarelerde bulundu.

MÜSİAD Rize Şubesi Başkanı Taner Yelkenci, Vali Çeber'in göstermiş olduğu ilgi ve desteğin kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, MÜSİAD kapsamında yapılmakta olan faaliyetler hakkında kendisine bilgi verdi.

Yapılan bilgilendirmelerin ardından Vali Çeber, MÜSİAD'ın Rize ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Sivil toplum kuruluşları ilimizin gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Bu anlamda ilimizde faaliyet gösteren MÜSİAD yaptığı projeler ve çalışmalarla şehrimizin ekonomisine ve istihdamına katkı sunmaktadır. Temennim bu katkının aratarak devam etmesidir. Bu vesile ile MUSİAD Rize Şube Başkanlığına seçilen Taner Yelkenci beye ve ekibine başarılar dilerim. " dedi.

Gerçekleştirilen ziyarette, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ve Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Güven Aksoy yer aldı.

Kaynak: Habermetre