Vali Çeber'den, Karaloğlu'na Ziyaret

RİZE (Habermetre) - 3. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı ve Çaykur Mağaza açılışı kapsamında kenti teşrif eden Rize Valisi Kemal Çeber, eşi Neslihan Ayan Çeber ile birlikte Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Vali Çeber'in Valilik şeref defterini imzalamasının ardından, Karaloğlu Çeber ailesi ile makamında bir süre sohbet etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Karaloğlu, Rize Valisi Kemal Çeber ve eşini kadim şehir Diyarbakır'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Vali Çeber ise Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda Rize'nin onursal konuk olarak davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Karaloğlu'na misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı hediyelerin takdim edilmesiyle son buldu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet