Vali Çeber'den Eflani Ziyareti

Karabük Valisi Kemal Çeber, Eflani ilçesini ziyaret etti.



Çeber, Eflani ilçesini ziyaret ederek, Kaymakam Seyfullah Ordueri'den ilçenin genel durumu, yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.



Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'u da makamında ziyaret eden Çeber, belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi edindi.



Eflani İMKB Çok Programlı Lisesi Konferans Salonunda mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorunlarını dinleyen Çeber'e, yürütülen çalışmalarla ilgili İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun tarafından bilgi verildi.



Çeber, Eflani Devlet Hastanesini de ziyaret ederek, burada hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet etti. Ziyaretinde kendisine eşlik eden İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ve Halk Sağlığı Müdürü Sezgin Tiryaki'den sağlık hizmetleriyle ilgili bilgiler alan Çeber, İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Karakolunu da ziyaret etti.



Tarihi Taşhan ve Eflani Ortakçı Göleti'nde de incelemelerde bulunan Çeber'e ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay da eşlik etti.