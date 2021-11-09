Vali Çeber, "Çocuklar İçin Güvenli Trafik" Eğitimi Açılış Programına Katıldı

RİZE (Habermetre) - Rize Valisi Kemal Çeber, minik öğrencilerle birlikte 2021-2022 eğitim öğretim yılı için planlanan "Çocuklar İçin Güvenli Trafik" eğitimleri açılış programına katıldı.

Okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vererek, trafik kurallarına uygun davranış kazandırılması, trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesi hedeflenen 2021-2022 eğitim öğretim yılı "Çocuklar İçin Güvenli Trafik" eğitimleri başladı.

Rize İslampaşa Mahallesi sahil dolgu sahasında bulunan Çocuk Trafik Eğitim Parkında ilköğretim 2. sınıf öğrencilerinin "Çocuklar İçin Güvenli Trafik" eğitimlerine katılan Vali Kemal Çeber, sınıfta teorik ders gören öğrencilerle birlikte dersi dinledi. Dersin ardından minik öğrencilerle birlikte trafik eğitim alanına geçerek uygulamalı eğitim yaptı. Vali Çeber, öğrencilere karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat edilmesi konusunda bilgiler verdi.

Uygulamalı eğitimin çok daha kalıcı bir öğrenme yönetimi olduğunu ifade eden Vali Çeber, "Teorik eğitim, pratik eğitimle pekiştirildiği zaman çok daha kalıcı ve etkili olmaktadır. Öğrencilerimiz burada aldıkları teorik eğitimleri pratikte de uygulama fırsatı buluyor. Bu sayede minik yavrularımız trafik kurallarını çok daha çabuk öğreniyor. Burada verilen eğitimleri çok önemsiyoruz. Çocuklarımız burada edindikleri bilgilerle çok daha bilinçli bireyler olarak yetişmekte ve trafik kültürünün oluşması sağlanmaktadır" dedi.

Programa Vali Çeber'in yanı sıra, Vali Yardımcıları; Gülhani Ozan Sarı, Ömer Faruk Duman, Kübra Baka Kılıç, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Taviloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, kurum amirleri ve ilgililer katıldı.

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