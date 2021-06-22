Vali Çeber, Çayeli Yatılı Bölge Kuran Kursu'nda İncelemelerde Bulundu

Rize Valisi Kemal Çeber, yapımında sona gelinen Çayeli Yatılı Bölge Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Rize Valisi Kemal Çeber, yapımında sona gelinen Çayeli Yatılı Bölge Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Çeber, Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şubesi tarafından, Çayeli ilçesi Büyükcaferpaşa Mahallesinde 23 Haziran 2017 günü temelleri atılarak yapımına başlanılan, 1, 792 m2 arsa üzerinde inşaat alanı 560 m2 olan ve 5 kat olacak şekilde planlanan, Çayeli Yatılı Bölge Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kur'an Kursu hakkında Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı'dan detaylı bilgi alan Vali Çeber, gelinen aşamadan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Vali Çeber, yapımına devam edilen Bölge Kur'an Kursu'nun Rize'ye büyük değer katacağını ifade ederek, " 23 Haziran 2017 de temelleri atılan Kuran Kursu'nda hayırsever vatandaşlarımızın da desteği ile son aşamalara gelmiş bulunmaktayız.

Unutmamalıyız ki bu hayatın akışı içerisinde gönül evimizi besleyecek en iyi kaynak Allah'ın Kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Onu okumak, bakmak, dinlemek, anlamak, ibadet ve asıl amaç hayatla buluşturmaktır. İşte bu noktada bu tarz yerlerde yetişen Hafız ve diğer kardeşlerimiz yol gösterici olacaklardır.

Bu vesile ile bu önemli değerin ilimize kazandırılması için çaba sarf eden ve destek olan herkese teşekkür ediyor, burada eğitim görecek olan kardeşlerimize de zihin açıklıkları diliyorum. " dedi.

Vali Çeber'e gerçekleştirmiş olduğu ziyaret ve incelemelerde Çayeli İlçe Kaymakamı Bayram Türker, Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Çayeli İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan eşlik etti.

Kaynak: Habermetre