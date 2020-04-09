Vali Canbolat Türk polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutladı Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türk polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türk polis teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Canbolat, teşkilatın Türk milletinin nezdinde 175 yıldır huzur ve güvenliğin teminatı olduğunu ifade etti.

Polis teşkilatının vazifesini en başarılı şekilde yerine getirmeye devam edeceğine inandığını kaydeden Canbolat, zor günlerde görevleri başında olan polislere aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat temennisinde bulundu.

Kaynak: AA