Vali Canbolat'tan Osmangazi Meydanı'na övgü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Canbolat'tan Osmangazi Meydanı'na övgü

Vali Canbolat'tan Osmangazi Meydanı'na övgü Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri olan Osmangazi Meydanı şantiyesini gezdi.

16.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:44

Vali Canbolat'tan Osmangazi Meydanı'na övgü

BURSA - Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri olan Osmangazi Meydanı şantiyesini gezdi. Osmangazi Meydanı'nın kente değer katacak marka bir eser olacağını ifade eden Vali Canbolat, sıkıntıların yaşandığı zor bir dönemde böyle önemli bir eseri Bursa'ya kazandırdığı için Başkan Dündar'ı tebrik etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ağırladı. Belediye binası girişinde karşıladığı Vali Canbolat'a ilk olarak Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinin maketlerinin yer aldığı alanı gezdiren Başkan Dündar, projeler hakkında bilgiler verdi. Başkan Dündar ve Vali Canbolat, daha sonra Osmangazi Belediyesi'nin Santral Garaj bölgesinde 40 dönüm alan üzerine inşa ettiği Osmangazi Meydanı şantiyesini gezdi. Meydan hakkında Vali Canbolat'a bilgiler veren Başkan Dündar, "Osmangazi Meydanı için 100'den fazla binayı kamulaştırdık. Kamulaştırmalar için toplam 150 milyon lira ödedik. Şuan fore kazık ve temel kazı çalışmaları devam ediyor. Toplam 631 fore kazığın çakılacağı meydan çalışmasında şu ana kadar 530 fore kazık zeminle buluştu. Meydanın altında inşa edilecek olan 2000 araç kapasiteli 4 katlı kapalı otopark için 21 metre derinliğe kadar kazı yapılacak. Şuan 18 metre derinliğe kadar kazı yapıldı" dedi.

Osmangazi Meydanı'nın kente değer katmasının yanında şehir merkezinde modern dönüşümü de başlatacağına dikkat çeken Vali Yakup Canbolat, "Korona virüs salgınının ardından başlayan normalleşme süreciyle birlikte Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ı makamında ziyaret ettik. Osmangazi Belediyemizin yürütmüş olduğu çok güzel projeler var. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Bursamıza yakışan bir eser oldu. Çok güzel olan şeyler için kullanılan 'Yüzük taşı gibi' diye bir tabir vardır. İşte Fetih Müzesi, bu tabire uyan bir eser oldu. Şimdi de kentimize değer katacak marka bir eseri daha kentimize kazandırmak üzere. Osmangazi Meydanı şantiyesini gezerek inşaatın ne durumda olduğunu inceledik. Korona virüs salgınının yaşandığı, mali açıdan sıkıntıların oluştuğu bu zor dönemde böyle büyük bir projeyi şehrimize kazandırdığı için kentin valisi olarak Başkanımız Mustafa Dündar'ı tebrik ediyorum Bu nitelikli proje, aynı zamanda bu bölgedeki modern dönüşümü de sağlayacaktır. İnşallah 1-2 yıl içerisinde inşaat çalışmaları bitecek ve vatandaşlarımız bu güzel eserden faydalanacaktır" diye konuştu.

Şantiye ziyaretinin ardından Başkan Dündar, Vali Canbolat'a projenin tanıtım filmini izlettirerek, teknik konularda da bilgi verdi.

Vali Canbolat'tan Osmangazi Meydanı'na övgü

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Listeye Yalova da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 44'e yükseldi Haber
Listeye Yalova da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 44'e yükseldi
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü! Haber
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı Haber
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diyerek bağırdı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,83'ten işlem görüyor
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Abdurrahim Albayrak: Muslera'nın sözleşmesini uzatacağız
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza İlaç Kadın Bingöl
Şu an buradasınız: Vali Canbolat'tan Osmangazi Meydanı'na övgü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 18:07:13. #1.15#
title