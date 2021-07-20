Vali Canbolat'tan Kurban Bayramı Ziyaretleri

Vali Yakup Canbolat Kurban Bayramı münasebetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek...