Vali Canbolat'tan Kurban Bayramı Ziyaretleri
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Vali Canbolat'tan Kurban Bayramı Ziyaretleri

Vali Canbolat'tan Kurban Bayramı Ziyaretleri
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Vali Yakup Canbolat Kurban Bayramı münasebetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek...

Vali Yakup Canbolat Kurban Bayramı münasebetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ve Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personel, huzurevinde kalan büyüklerimiz ve devletimizin himayesindeki çocuklarımızla bayramlaştı.

Kaynak: Habermetre

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