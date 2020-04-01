Vali Canbolat'tan Bursa'ya dönen 361 umreciye "Evde kalın" çağrısı Bursa Valisi Yakup Canbolat, 14 günlük karantina süresini tamamlayıp Bursa'ya gelen umrecilere, evde kalmaları çağrısında bulundu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 14 günlük karantina süresini tamamlayıp Bursa'ya gelen umrecilere, evde kalmaları çağrısında bulundu.

Canbolat, sosyal medya hesabınden, umreden ülkeye döndükten sonra Ankara, Konya ve Kayseri'deki yurtlarda 14 günlük karantina sürelerini tamamlayan Bursalı vatandaşlara seslendi.

Vali Canbolat, "Daha önce 14 günlük karantinaya (Ankara, Konya ve Kayseri illerimizde) alınan 361 umreci vatandaşımız bugün ilimize geldiler. Umrecilerimizin 14 gün evlerinden çıkmamalarını, yakınlarının da ziyaret etmemelerini istirham ediyorum. Görevlilerimiz her gün kontrol edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA