Vali Canbolat'tan birimlere yılbaşı ziyareti
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Vali Canbolat'tan birimlere yılbaşı ziyareti

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yeni yıl güvenlik tedbirleri kapsamında kentte görev yapan emniyet ve jandarma görevlilerini ziyaret etti.

31.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:38
Vali Canbolat'tan birimlere yılbaşı ziyareti

Valisi Yakup Canbolat, yeni yıl güvenlik tedbirleri kapsamında kentte görev yapan emniyet ve görevlilerini ziyaret etti.

Orhangazi İlçe jandarma Komutanlığı, Şehit Oktay Özçelik Polis Merkezi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Canbolat, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde yeni yıla girmesi için görev başında bulunan güvenlik görevlilerine başarılar diledi.

Daha sonra Gemlik ilçesindeki Engürücük mevkisi trafik kontrol noktasında uygulamaya katılan Canbolat, sürücülerin yeni yılını tebrik ederek, trafik kurallarına uyulması hususunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA
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