Vali Canbolat'tan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı

10.12.2019 08:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:42

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canbolat mesajında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 71'inci yıl dönümü olan 10 Aralık'ın, insanların doğuştan ve eşit bir biçimde sahip oldukları hakları ifade eden uluslararası bir belgenin kabul edilişinin kutlandığı bir gün olduğunu belirtti.

10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasının garanti altına alındığını vurgulayan Canbolat, herkesin cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşit olduğunu ifade etti.

Tarih boyunca farklı kültürlere, farklı dinlere kucak açarak dünyada barış kültürüne önemli katkılarda bulunan Türkiye'nin aynı yıl bu düzenlemeyi ilk onaylayan ülkeler arasında yer alarak bu konudaki duyarlılığını ortaya koyduğuna dikkati çeken Canbolat, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2'nci maddesi, 'Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir' şeklindedir. Bu hüküm gereği, bu özelliklerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin değiştirilemeyecek nitelikleri arasında sayılması ve Anayasamızla güvence altına alınması, insan hakları kavramının taşıdığı önem ve önceliği ifade etmektedir. İnsan hakları konusunda, insana yaraşır bir şekilde yaşamın sürdürülmesi ve toplumsal huzur ve esenliğin sağlanabilmesi için devletin gösterdiği gayretli çalışmalar kadar bireylerin de çevrelerindeki insanların hak ve hürriyetlerine, saygı ve hoşgörü göstermeleri de büyük önem arz etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA