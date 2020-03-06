Vali Canbolat'dan İdlib gazisine ziyaret

06.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:26

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı sırasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Semih Sercan ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz hazır bulundu. Vali Canbolat, gaziyle sohbet edip acil şifalar diledi. - BURSA

Kaynak: İHA