Vali Canbolat: "Bursa'ya Değer Katan Projeleri Ortak Akılla Hayata Geçireceğiz"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) yöneticileri Bursa Valisi Yakup Canbolat'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bursa'ya değer katan projeleri ortak akılla hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Vali Canbolat, "Bursa iş dünyasına her zaman kapım açık olacak" dedi.

Vali Yakup Canbolat, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, Yönetim Kurulu ve Divan üyelerine ziyaretten dolayı teşekkür etti. Bursa'nın Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden birisi olduğunu ifade eden Canbolat, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa'ya hizmet etmekten şeref duyduğunu kaydetti. "Gücümüz ve kabiliyetimiz yettiği kadar kentimize, insanlarımıza ve Bursa sanayisine katkı sunmak bizim ilk önceliğimizdir." diyen Vali Canbolat, şöyle konuştu: "Ortak akıl ile hep birlikte çalışmaya ve kentimize değer katmaya devam edeceğiz. Bu kapı iş dünyası temsilcilerimize her zaman açık olacaktır. Bizler iş dünyamızla istişare içinde olacağız. Bursa üreten bir şehir. Kentimizin geleceği için iş insanlarımız ile birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

BTSO Başkanı Burkay, Türkiye'nin üretim ve ihracatçı kenti Bursa'nın ülkenin büyüme başarısında lokomotif görev üstlendiğini dile getirdi. BTSO olarak kente değer katan 60'ı aşkın projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Burkay, "İş dünyası temsilcileri olarak ülkemizin ve kentimizin yeni başarı hikayeleri yazmasını istiyoruz. Bu doğrultuda son 5 yılda model projeleri hayata geçirdik. Sizinle birlikte Bursa'da daha güzel işler başarmaya devam edeceğiz. Bursa iş dünyası adına yeni görevinizde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Meclis Başkanı Ali Uğur ise Vali Yakup Canbolat'a yeni görevinde başarılar diledi. BTSO'nun 41 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından birisi olduğunu ifade eden Ali Uğur, "Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı kenti olan Bursamızı daha iyi noktalara getirmek için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA