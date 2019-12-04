Vali Canbolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BURSA
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Vali Canbolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BURSA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:48
Vali Canbolat, AA'nın

Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Canbolat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşamda 'nın "Yaz-Kış Bir Arada" başlıklı fotoğrafına oy veren Canbolat, kategorisinde de 'ın "Millilerden Asker Selamı" karesini seçti.

Vali Canbolat, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Vali Canbolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - BURSA
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