Vali Canalp, Yoğun Yağıştan Etkilenen Sultaniçe'de İncelemelerde Bulundu

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, gece yağan şiddetli yağmur neticesinde deresi taşan Sultaniçe köyümüzde incelemelerde bulundu. Valimiz Ekrem Canalp'in talimatları ile bölgede tüm çalışmalar gece boyunca kesintisiz olarak sürdürülürken yürütülen arama faaliyetleri neticesinde 72 yaşındaki kayıp vatandaşımız Murat Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı. Vali Canalp, hayatını kaybeden Murat Güneş'in ailesine ve köylülerimize başsağlığı dileklerinde bulundu.

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