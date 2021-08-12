Vali Canalp; "Yarın Çok Genç Olacak" Projesiyle Edirne'ye Gelen Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp; İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 6 ilden gelen 108 öğrenci ile bir araya geldi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp; İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Yarın Çok Genç Olacak" projesi kapsamında 6 ilden gelen 108 öğrenci ile bir araya geldi. Vali Canalp; Edirne'nin tarihi ve kültürel mekanlarını gezen öğrencilerle tek tek fotoğraf çektirdi ve hediyeler verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Hakkari, Diyarbakır, Bitlis, Tunceli, Siirt ve Kars'tan 108 genç, öğretmenleri nezaretinde kente geldi. Öğrenciler Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiilerini, Meriç ve Tunca nehirleri ile tarihi köprüler başta olmak üzere tarihi mekanları gezdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, gençlerle kentteki bir tesiste bir araya gelerek, kentin tarihi kimliği hakkında bilgi verdi. Vali Canalp, gençleri Edirne'de misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek; "Bu yıllarda yaşamış olduğunuz hatıralar, bu yıllarda birbirinizle edinmiş olduğunuz arkadaşlıklar çok sağlam olur. Hafızanızda çok güzel izler bırakır. Hayatınızın ilerleyen dönemlerinde burada edinmiş olduğunuz arkadaşlıklar, dostluklar hep baki kalsın. İnşallah gezdiğiniz yerleri hep hatırlayarak hafızanızda güzel izle Edirne'den ayrılmış olun" dedi.

Proje kapsamında güzel yerler gördüklerini belirten öğrenciler "Yarın Çok Genç Olacak" projesiyle buraya gelip, yerinde görme şansını bizlere tanıyan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu 'ya teşekkür ederiz. Edirne'de Selimiye ve birçok tarihi yeleri gezdik ve çok beğendik. Çanakkale'de Şehitler Abidesi'ni gezdik çok etkileyiciydi" dediler.

Proje kapsamında Edirne'yi gezen gençler otobüslerle İstanbul'u gezmek için hareket etti.

Kaynak: Habermetre